A Napoli un seminario di formazione pedagogica con il teatro

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Un seminario di studi che indaga la dimensione formativa e il potenziale pedagogico dell'esperienza teatrale: è questo l'obiettivo dell'iniziativa che si terrà nel teatro San Ferdinando di Napoli venerdì prossimo, 21 aprile (ore 10.30), con il coordinamento scientifico di Nadia Carlomagno, professoressa di Pedagogia sperimentale dell'Università Suor Orsola Benincasa e direttrice dei Master in Arti Performative e Teatro pedagogia e didattica. Metodi tecniche e pratiche delle arti sceniche alla quinta edizione. Il seminario è promosso dall'International Research Group del Suor Orsola Benincasa BErPA-BioEducational Embodied research on Performing Activities.

Un master, si sottolinea, che è diventato "un laboratorio della transdisciplinarità e della contaminazione, che ha dato cittadinanza formativa all'incontro tra arte e scienza". Ospiti del seminario Marco Martinelli e Pier Cesare Rivoltella. Il primo regista, drammaturgo e pedagogo, ideatore della Non-Scuola e fondatore del Teatro delle Albe, a Napoli per la preparazione della 'messa in vita' di Acarnesi stop the war! riscrittura da Aristofane. Il secondo è professore ordinario di Didattica e tecnologie dell'educazione Unicatt e presidente della Sirem (Società italiana di ricerca mediale). Partendo dal dialogo-stimolo sulla tematica della Non-scuola e Scuola seguiranno tavoli di lavoro che prevedono, in linea con i temi dell'incontro, pedagogisti esperti in questo ambito e testimoni privilegiati del mondo della scuola e del mondo artistico che si confronteranno. Un seminario transdisciplinare, di contaminazione di visioni e di confronto tra arte e scienze dell'educazione, tra modelli e luoghi dell'istruzione e formazione, tra esperienze tradizionali della scuola e altre forme di educazione nate "fuori" dalla scuola, nei luoghi della cultura, dell'arte, della vita. "Un confronto attivo tra arte e scienza - dice Carlomagno -nell'ottica inclusiva delle differenze, dando centralità al potenziale pedagogico del teatro e dell'arte per promuovere l'arte come una traiettoria della ricerca didattica, provando a dare una piena legittimazione formativa e pedagogica alle sue pratiche, a sostegno del riconoscimento della dimensione artistica dell'interazione che sottende all'insegnamento". L'evento ha ricevuto il patrocinio dell'Ufficio scolastico della regione Campania e della Società italiana di ricerca mediale. Tra gli interventi programmati, Enricomaria Corbi, direttore del Dipartimento di Scienze formative psicologiche e della formazione Unisob, Mimmo Basso, direttore operativo del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Armida Filippelli, assessore regionale alla Formazione professionale, Ettore Acerra, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale, Maura Striano, assessore all'Istruzione del Comune, Nadia Baldi, vice direttrice artistica Campania Teatro Festival-regista.(ANSA).