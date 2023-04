(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Sono venti gli alloggi sgomberati dagli edifici vicino alla voragine di via del Cassano, a Napoli, interessati dalla diffida emanata dalla Protezione Civile. Lo rende noto il Comune, aggiungendo che i nuclei residenti hanno già individuato autonomamente sistemazioni alternative, mentre proseguono gli interventi avviati già da questa mattina dalle squadre di ABC Napoli, l'azienda speciale che gestisce le risorse idriche.

Nel corso della giornata è stato messo in sicurezza lo scavo, attivato un bypass fognario provvisorio e riattivata la fornitura di acqua. Appena cesserà l'allerta meteo sarà ripristinata la fognatura superficiale in via definitiva. Per il rientro dei residenti nelle abitazioni si dovrà attendere la successiva verifica dell'assenza di danni.