Mastella, dopo successo CampaniaAlleva ora ente fiera

"La fiera CampaniAlleva è stata un successo con risultati e presenze perfino superiori alle già incoraggianti aspettative: il Comune di Benevento ne ha supportato e sostenuto l'organizzazione, come riconosciuto, del resto, dagli stessi organizzatori a cui vanno i miei complimenti. Ora al lavoro per consolidare la traiettoria di crescita: ho proposto la fondazione di un Ente fiera, compartecipato da soggetti pubblici e associazioni di categoria.

È un progetto di cui ho già parlato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante un cordiale colloquio, stamani". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine della giornata conclusiva della fiera CampaniAlleva che si è svolta, in questo fine settimana, in area Cecas a Benevento.

"La partecipazione a questa prima edizione disvela potenzialità che vanno corroborate: la città può diventare polo fieristico nazionale per la zootecnia, per il comparto trattoristico, per i settori della multifunzionalità agricola, fino all'eno-gastronomia. Un versante, quello fieristico, per il quale abbiamo le carte giuste per diventare riferimento nel Mezzogiorno. L' Ente Fiera consentirebbe cooperazione permanente tra i soggetti istituzionali e le sigle di categoria, coralità di programmazione ed efficaci strumenti di accesso ai canali di finanziamento. E' la strada aperta da CampaniAlleva su cui procedere con decisione", conclude Mastella.