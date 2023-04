Maltempo: nella notte voragine a Napoli, stop ad acqua e gas

Una voragine si è aperta questa notte nella carreggiata di via del Cassano a Secondigliano, periferia di Napoli. Lo sprofondamento è avvenuto gradualmente - probabilmente a causa della pioggia che si è abbattuta in modo copioso per tutta la notte sul capoluogo partenopeo - a partire dalle ore 3,30 senza coinvolgere alcun mezzo. Sul posto immediato l'intervento della Protezione Civile e dei vigili del fuoco. Nelle prime ore della mattinata la voragine si è ulteriormente allargata fino a raggiungere un diametro di dieci metri e circa otto di profondità.

Maltempo, nella notte voragine in strada a Napoli: stop ad acqua e gas

La zona è presidiata dalla polizia locale con deviazione del traffico su Corso Secondigliano e Via de Pinedo. Sono al lavoro i tecnici dell'Abc per verifiche sulle due condotte fognarie e sui sottoservizi presenti nell'area del crollo ed è stata temporaneamente sospesa la fornitura di acqua e gas. L'Abc sta valutando l'installazione di colonnine per il rifornimento di acqua nella zona.

Allagamenti ed incidenti nel Lazio

Sta intanto gradualmente tornando alla normalità la situazione nel Sud della provincia di Frosinone, dove il maltempo del pomeriggio di ieri è proseguito per buona parte della nottata aggravando la situazione. Su Castelnuovo Parano si è abbattuta una bomba d'acqua, ripetendo il fenomeno accaduto nella stessa zona tre anni fa: ora è tornata percorribile senza problemi la SR 630 Cassino-Formia dopo le difficoltà registrate nella zona al confine con Ausonia.

Ancora allagati i campi di località Casali dove si è riversato un torrente d'acqua dal Monte Calvo. Scantinati e garage sono in larga parte allagati. La pioggia battente ed il fondo stradale scivoloso hanno contribuito all' incidente accaduto poco dopo l'1.30 della notte sulla via Mària nel tratto che attraversa Castelliri: una vettura con due giovani a bordo ha sbandato, finendo la sua corsa in un fossato. A soccorrere i due automobilisti il personale di un'ambulanza che rientrava al parcheggio ed ha notato i fari dell'Alfa in fondo al fossato: uno dei contusi è stato medicato in ospedale.