Incidente a Napoli, new jersey in mezzo alla carreggiata

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Incidente in Via delle Ville Romane, alle 14.30, all'altezza degli uffici del Giudice di Pace, a Napoli, dove un'auto si è ribaltata e ha spostato un new jersey di cemento che ha invaso la carreggiata. Immediato l'intervento della Polizia locale per la deviazione temporanea del traffico. E' stato quindi richiesto l'intervento di una ditta convenzionata che giunta sul posto ha ripristinato la posizione del new jersey eliminando il pericolo. (ANSA).