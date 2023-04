I "diversamente" demitiani che si contendono Nusco

(ANSA) - NUSCO (AVELLINO), 16 APR - Il gruppo è eterogeneo - si va dall'avversario politico al sodale, passando per il barbiere di fiducia - ma tutti i protagonisti della prossima sfida elettorale a Nusco, il paese irpino di meno di quattromila abitanti che fu la roccaforte dell'ex presidente del Consiglio ed ex leader della Democraza cristiana, Ciriaco De Mita, sono tutti in un modo o nell'altro 'demitiani'.

A Nusco De Mita decise di concludere la sua lunga carriera politica: nel 2014, a 86 anni, fu eletto sindaco nella lista dell'Unione di Centro con oltre il 77 per cento dei voti. Nel 2019, e dunque a 91 anni, è stato riconfermato, ma con meno consensi: il 60% dei voti. In carica è rimasto fino alla morte, il 26 maggio dell'anno scorso a 94 anni.

E ora a Nusco "la situazione è polverizzata, il futuro è tutto da scrivere", spiega Gianni Marino, cugino di De Mita (il padre Edoardo era fratello di Antonietta, madre del leader Dc) e capo dell'opposizione in consiglio comunale dal 2014 al 2019, durante il primo mandato da sindaco dell'ex premier irpino. Dal Pci ai Ds, Marino oggi milita nel Pd dopo una significativa esperienza in Cgil come rappresentante dei bancari: "Ciriaco - spiega - ha fatto molto bene nei primi cinque anni, poi ha quasi mollato. Non voleva ricandidarsi, è stato quasi costretto dalle circostanze che, devo dire, egli stesso aveva contribuito a complicare".

A contendersi la successione alla guida del comune di Nusco sono tre liste ed altrettanti candidati sindaci: Francesco Biancaniello, sconfitto da De Mita nelle elezioni del 2019; Antonio Iuliano, eletto nella lista di De Mita nel 2014 e nel 2019; Gianfranco Marino, sostenuto dal Pd che guida una lista composta prevalentemente da giovani alla prima esperienza amministrativa. Alleati o avversari ai tempi di Ciriaco, ma tutti "diversamente" demitiani in quanto ognuno dei tre si richiama in qualche modo all'ex presidente del Consiglio, che a 86 anni decise di mettersi al servizio della sua comunità.

Secondo Marino, oggi a Nusco c'è però molto da fare: "occorre cambiare cominciando a scrivere su una pagina bianca". Impresa alla quale non sono interessati quasi tutti i consiglieri comunali uscenti eletti con De Mita nei due mandati, che hanno deciso di non essere della partita, compreso Walter Vigilante, il fidato vice sindaco di De Mita che ha guidato il comune nell'ultimo anno.

Fa eccezione, come visto, Antonio Iuliano, consigliere per due mandati con De Mita, che si candida a sindaco con una civica alla quale aderiscono alcuni iscritti del Pd.

Sul lato opposto, Biancaniello conquista invece l'adesione di Luigi Mongelli, storico barbiere di De Mita che nella sua bottega ha allestito un vero e proprio museo fotografico dedicato al leader: "Tattalino", come lo chiamano in paese, a chi gli ha chiesto di spiegare il sostegno all'ultimo avversario del suo idolo, avrebbe risposto: "Meglio un avversario del Presidente che i suoi falsi amici". (ANSA).