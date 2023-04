Estate: a Meta sconto-spiagge del 50 per cento ai residenti

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Caro spiagge? Per gli abitanti del comune di Meta, come la scorsa estate arriva un trattamento agevolato. Potranno usufruire di particolari sconti per l'accesso alle spiagge e utilizzare i servizi dei lidi balneari delle spiagge della cittadina a prezzi di favore. Il sindaco Giuseppe Tito ha infatti stretto un accordo coi titolari delle concessioni.

"La giunta municipale di Meta - spiegano dal comune della Penisola sorrentina - ha deliberato di approvare la convenzione con la società consortile Terra del Mare a responsabilità limitata in favore dei cittadini residenti per usufruire dello sconto del 50 per cento sui costi giornalieri da sostenere sull'entrata e sui servizi offerti dagli stabilimenti balneari di Meta per l'anno 2023". (ANSA).