Dialoghi musicali alla Federico II, nuovi eventi 22 e 24 aprile

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Proseguirà a Napoli, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, il 22 e 24 aprile la rassegna Scarlatti Camera Young-Dialoghi musicali alla Federico II che vuole unire la promozione dei giovani talenti e la divulgazione musicale, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con Marco Bizzarini, Enrico Careri, Simona Frasca, Maria Rossetti, Giorgio Ruberti, docenti e ricercatori in discipline storico-musicali del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II.

Sabato 22 aprile, ore 18.00, in programma il Trio in mi bemolle maggiore per clarinetto, viola e pianoforte K. 498 "Kegelstatt-Trio" ('Trio dei birilli') di Wolfgang Amadeus Mozart, "ricco di fluida invenzione, tra profondità e leggerezza" come si sottolinea in una nota, e il Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114 di Johannes Brahms, "vertice di equilibrio fra stile classico e sentimento romantico". I giovani interpreti sono Matteo Introna (viola), Ludovica Cordova (violoncello), Francesco Abate (clarinetto), Carlo Martiniello (pianoforte). Introduce il concerto Maria Rossetti della Federico II.

Lunedì 24 aprile (ore 18), in programma, sempre con l'introduzione di Rossetti, il Quintetto per pianoforte e fiati K. 452 di Mozart, "capolavoro chiave del genere cameristico con pianoforte" e il Sestetto per pianoforte e fiati FP 100 di Francis Poulenc, "animato dall'ironia e dalla grazia melodica tipica del compositore francese". I giovani esecutori, anche componenti dell'Orchestra Scarlatti Young, sono Francesco Attore (flauto), Pierdavide Falco e Gabriele Polcaro (oboi), Francesco Abate (clarinetto), Mario Brusini (fagotto), Angelo Falzarano e Giovanbattista Cutolo (corni). Al pianoforte Elisabetta Furio. Appuntamento di chiusura della Rassegna sarà giovedì 27 aprile (Archivio di Stato, ore 17), musiche di Borodin, Šostakovič, Stravinskij e il Quintetto K 581 di Mozart, con il Quartetto Scarlatti (archi) e la partecipazione del clarinettista Gaetano Russo. Introduce il professor Bizzarini.

