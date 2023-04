De Luca firma petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico

(ANSA) - BENEVENTO, 16 APR - A sostegno di agricoltori e consumatori, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, su invito del vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello, ha firmato in mattinata la petizione di Coldiretti a sostegno del processo legislativo aperto dal disegno di legge, approvato in Consiglio dei Ministri, che prevede il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici in mancanza di adeguate garanzie per la sicurezza alimentare e ambientale.

La sottoscrizione è avvenuta a Benevento in occasione di un convegno sul tema che si è tenuto nell'ambito di "Campanialleva Expo 2023", la più grande fiera zootecnica del Sud, che si chiude questa sera.

La Campania, già nel novembre scorso, aveva espresso un secco no al cibo sintetico con l'approvazione all'unanimità del Consiglio regionale di un ordine del giorno proposto dalla giunta. Una scelta politica forte e bipartisan che conferma l'attenzione della Regione al valore strategico del settore agroalimentare. Un immenso patrimonio di biodiversità e di cultura del cibo che è riconosciuto in ogni angolo del pianeta.

La Campania esprime ben due patrimoni Unesco legati al cibo: la Dieta Mediterranea e l'Arte dei Pizzaiuoli Napoletani. (ANSA).