Capri Pharma, "uniti per tutelare il diritto alla salute"

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - "La professione del farmacista ha un valore insostituibile ed è sempre pronta ad evolversi per essere al passo con i tempi per anticipare e mai inseguire il futuro". Lo ha detto Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, nel corso della terza edizione di Capri Pharma, evento organizzato dall'Ordine con il patrocinio di Federfarma Napoli, della Fondazione Enpaf, di Assoram e della Sif. "Uniti per tutelare il diritto alla salute", è il messaggio che hanno voluto dare i farmacisti di Napoli.

"Farmaco, farmacia, farmacista: è un trittico indissolubile su cui occorre lavorare e fare sistema; l'obiettivo è rendere ai cittadini italiani una articolazione territoriale fruibile del sistema sanitario nazionale", ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, intervenuto alla cerimonia inaugurale.

"Con questa iniziativasi è voluta ribadire la centralità del diritto alla salute: tutti gli attori della sanità vanno sostenuti in questa funzione e visione", ha sottolineato la deputata Marta Schifone, anche lei presente insieme al parlamentare Ettore Rosato, al sindaco di Capri Marino Lembo, al presidente di Federfarma Napoli Riccardo Iorio, all'assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pierpaolo Baretta, al rettore dell'Università Federico II Matteo Lorito, al direttore del dipartimento di Farmacia Angela Zampella.

Tra gli interventi anche quello dell'attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour. (ANSA).