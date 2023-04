Calcio:Napoli-Verona; controlli pre gara, denunce e sanzioni

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Undici persone trovate in possesso di sostanza stupefacente; e inoltre dodici parcheggiatori abusivi sorpresi a favorire la cosiddetta 'sosta selvaggia'.

Tutti sanzionati nell'ambito dei servizi di filtraggio predisposti dalla Questura per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio "Maradona" in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Verona disputatosi ieri a Fuorigrotta.

Inoltre, i poliziotti hanno sorpreso un 25enne napoletano mentre svolgeva l'illecita attività di bagarinaggio trovandolo in possesso di sei biglietti contraffatti venendo denunciato per falsità materiale commessa dal privato.

Personale della Polizia Locale, infine, ha rimosso 102 autovetture in sosta vietata. (ANSA).