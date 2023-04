Calcio: si illuminano d'azzurro Palazzina borbonica e hotel

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Prosegue l'iniziativa 'M'illumino d'azzurro' voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare la cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici nell'ambito dei festeggiamenti per il Calcio Napoli. Illuminate d'azzurro stasera la storica Palazzina borbonica nella base della Marina Militare in via Acton e l'Hotel San Francesco al Monte al Corso Vittorio Emanuele. Si proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori siti e monumenti, anche in collaborazione con altre istituzioni e strutture alberghiere che intendono aderire all'iniziativa. (ANSA).