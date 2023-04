1-1 con la Salernitana, Sanabria salva il Torino

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Stesso risultato e stessi protagonisti in gol. Finisce 1-1 come all'andata la sfida tra Torino e Salernitana: campani che passano in vantaggio nel primo tempo con Vilhena che con un sinistro potente batte dal limite dell'area Milinkovic Savic. Nella ripresa Sanabria firrma il pari che salva i granata. (ANSA).