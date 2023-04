Ucraina: Zazo, per fine guerra occorre pace 'giusta'

(ANSA) - BENEVENTO, 15 APR - "Per la fine della guerra in Ucraina occorre una pace 'giusta' ma, per questo, ci vuole ancora tempo". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo al termine della sua visita nel beneventano, parlando ai cittadini di Castelvenere.

Zazo è stato ricevuto dal sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo con l'intero consiglio comunale, e dal prefetto di Benevento Carlo Torlontano.

Nel suo intervento, rispondendo anche alle domande degli studenti dell'Istituto alberghiero e di cittadini ucraini accolti a Castelvenere, ha illustrato la situazione e "il desiderio forte che anima il popolo ucraino nella difesa della propria libertà".

Il sindaco, dopo gli interventi del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e dell'assessore all'Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, ha consegnato a Zazo una targa del Comune "in ricordo della giornata storica per Castelvenere che ha ospitato un'autorità così prestigiosa, orgoglio dell'Italia e di tutto il popolo Sannita". (ANSA).