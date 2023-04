Teatro:con'Scuola Incanto' bambini protagonisti al San Carlo

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - È possibile imparare a conoscere, cantare e amare l'opera lirica a scuola? Questa è la sfida di Scuola Incanto, il progetto didattico firmato Europa InCanto di avvicinamento e di approfondimento alla lirica, pensato per gli allievi e i docenti delle scuole con lo scopo di diffondere la conoscenza e l'amore per la musica. Ad inaugurare la stagione di quest'anno sarà il Teatro San Carlo di Napoli.

Dal 17 al 29 aprile, il sipario del Teatro si alzerà sulle note de "Il Flauto Magico" eseguite dall'Europa InCanto Orchestra, diretta dal maestro Germano Neri.

Protagonisti di questa edizione speciale del Flauto Magico saranno gli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Napoli e provincia, e non solo, che si esibiranno insieme a cantanti professionisti.

Tutti i partecipanti prenderanno parte attivamente allo spettacolo, interpretando assieme ai cantanti e all'orchestra i brani studiati nel corso dell'anno. Gli alunni vivranno infatti l'opera nella totalità dello spazio del teatro. Potranno cantare assieme ai cantanti professionisti e all'orchestra alcuni brani dell'opera, eseguiranno movimenti scenici e coreografici, saliranno sul palcoscenico con i costumi e gli elementi di attrezzeria da loro stessi realizzati.

La rappresentazione dell'opera, nella sua versione in italiano, durerà circa un'ora e mezza e sarà aperta solamente alle famiglie degli alunni e alle scuole coinvolte nel progetto.

(ANSA).