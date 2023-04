Salvò uomo dal suicidio,premiato vigile del fuoco di Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Il 29 gennaio 2021 salvò dal suicidio una persona che però non voleva sapere di essere salvata, tanto che dovette combattere per evitare che l'aspirante suicida mettese in atto il proprio intento. E' il Vigile del Fuoco Gianfranco Leonetti, in servizio al Comando Provinciale di Caserta, dove ha il ruolo di coordinatore.

Leonetti è stato premiato per questo intervento salvavita a Napoli, presso l'Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II, dove si è tenuto, alla presenza del sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, del direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania Emanuele Franculli, del comandante di Caserta Paolo Massimi, e di autorità civili e militari, il Premio nazionale Giuseppe Salvia, conferito agli appartenenti alle Forze Armate e ad altri Corpi dello Stato che si sono particolarmente distinti a favore della comunità e delle fasce deboli.

Leonetti rimase anche ferito dopo l'intervento, perchè dovette impegnarsi in una dura colluttazione con l'aspirante suicida, un 38enne residente a Caserta che aveva anche annunciato ad un proprio congiunto su whatsapp la volontà di farla finita; l'uomo voleva gettarsi nel vuoto dal proprio balcone e minacciava di tirarsi con sè lo stesso Leonetti; questi riuscì però a immobilizzarlo e a trarlo in salvo. Per il gesto eroico, la città di Caserta ha già conferito al vigile del fuoco un encomio solenne. Anche il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco si è complimentato con Leonetti "per le lodevoli capacità dimostrate e per il positivo ritorno di immagine per il Corpo". (ANSA).