Rifiuti,a Caserta Centro di raccolta per il "riuso solidale"

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Sarà inaugurato mercoledì 19 aprile a Caserta, presso l'isola ecologica di via Sossietta Scialla (già viale Lincoln II tratto), il Centro Comunale del Riuso, una struttura che consente ai cittadini di donare o prelevare oggetti usati ma ancora in buone condizioni, che possono ancora risultare utili. Un vero e proprio "scambio" spontaneo tra cittadini, che permette di recuperare e riutilizzare beni usati, prolungandone il ciclo di vita e riducendo la quantità dei rifiuti e gli sprechi.

Il Centro del Riuso, promosso e realizzato dal Comune di Caserta in collaborazione con Isvec, la società che si occupa del servizio di igiene urbana, ha anche un'importante valenza solidale: tanti oggetti utili, infatti, possono essere consegnati anche ad associazioni di promozione sociale, organismi di volontariato, onlus, scuole ed istituti formativi.

Potranno essere conferiti esclusivamente beni usati, in buono stato e funzionanti (salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccola manutenzione), come abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa, presidi e attrezzature sanitarie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, articoli e accessori per l'infanzia, attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage, attrezzature sportive, giochi e oggetti per lo svago, biciclette, mobili ed elementi di arredo, oggettistica e suppellettili per la casa, pubblicazioni stoviglie e casalinghi. Non sarà invece consentito il deposito di materiali e oggetti per i quali esiste l'obbligo di conferimento presso centri di raccolta dei rifiuti urbani, ovvero di avvio a recupero o smaltimento.

"Il Centro Comunale del Riuso - ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino - è un elemento centrale nel sistema di economia circolare, in quanto si pone l'obiettivo di valorizzare e riutilizzare tanti beni ancora integri, riducendo il quantitativo di rifiuti ed evitando gli sprechi. Questa struttura, poi, ha anche un ruolo sociale importante, dal momento che molti di questi beni possono essere messi a disposizione delle tante associazioni benefiche che operano sul territorio, consentendone la fruizione a molte persone in difficoltà". (ANSA).