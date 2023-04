Piano paesaggistico in Campania, 'no ad ambientalismo talebano'

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - La Campania si appresta ad adottare il nuovo piano paesaggistico e lo farà in tempi brevi. Entro il prossimo anno, "o anche prima", come sollecita il governatore Vincenzo De Luca, che punta sì a tutelare l'ambiente, ma superando "quel quadro di vincoli che paralizzano l'attività di trasformazione del territorio" e lo sviluppo economico.

"No a idee talebane di ambientalismo", ha detto De Luca nel corso di una giornata di studio sul nuovo piano paessagistico.

Secondo il presidente della Campania bisogna fare un distinguo: "Se si fa un intervento sulla fascia costiera, in area demaniale, in costiera amalfitana o in quella sorrentina è chiaro che si compie un delitto e si deve demolire senza pietà, ma se si parla di vincoli assoluti in un territorio dove non c'è alcun bene ambientale da tutelare non si tutela davvero niente e spingi verso l'abusivismo senza controllare più niente".

Per De Luca il vero paradosso è che "in Campania ci sono 80mila alloggi abusivi che sono sorti mentre avevamo le norme più vincolistiche del mondo. Tutto ciò a conferma del fatto che le leggi astratte non difendono il terriorio ma lo condannano a morte".

In Campania su un milione e 350mila ettari un terzo è sottoposto a vincolo in forza delle leggi e dei decreti che sono stati via via emanati (269 hanno interessato il territorio campano), ricomprendendo ben 199 Comuni e oggi, ha aggiunto l'assessore all'Urbanistica della Regione Campania Bruno Discepolo, "occorre vincere una sfida che assicuri la salvguardia e la conservazione delle identità territoriali e paesaggistiche ma che consenta anche, attraverso la loro valorizzazione, di realizzare uno sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità". (ANSA).