Maltrattamenti in famiglia, allontanato dall'abitazione

(ANSA) - AVELLINO, 15 APR - Vessazioni, minacce, aggressioni fisiche: un 44enne di Grottaminarda, in provincia di Avellino, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e allontanato dall'abitazione. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura a conclusione delle indagini dei carabinieri della locale Stazione scattate dopo la denuncia della convivente.

Nei confronti dell'indagato sono stati acquisiti gravi indizi sulla condotta vessatoria e reiterata nel tempo. (ANSA).