Gianni Fiorellino in concerto nell'ex base Nato di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Gianni Fiorellino sarà in concerto, in estate, nell'ex base Nato di Bagnoli, a Napoli. E' stato annunciato, infatti, il nuovo live del musicista e cantante napoletano fissato per il prossimo 15 luglio nell'area dove sorgeva la base militare, oggi Parco San Laise. La serata, che si intitola "Sotto le stelle di Napoli", è organizzata e promossa dalla Leone Produzioni in collaborazione con il Teatro Troisi.

"Un nuovo live - afferma l'artista - dopo il recente sold out al Palapartenope dello scorso febbraio non era in programma. Il pubblico, però, ha sempre ragione e, allora, facendo seguito alle tantissime richieste ricevute in tal senso sui nostri canali social, abbiamo deciso di modificare tutti i piani di lavorazione e mettere in calendario questa nuova data a Napoli".

Il musicista e cantante, che sta ultimando le riprese di un film documentario che ricostruisce il suo singolare percorso artistico ed umano, annuncia inoltre l'uscita, a maggio, di un doppio Cd/Dvd con il sintetico titolo "4 in 1 - Live al Palapartenope", raccolta antologica dei quattro concerti realizzati nel teatro tenda tra il 2017 ed il 2023 (Zeus Record). (ANSA).