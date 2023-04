Elezioni: cinque candidati sindaco a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 15 APR - Cinque candidati sindaco e 27 liste. Sono i numeri della tornata elettorale per le amministrative a Torre del Greco.

Cinque gli aspiranti alla fascia tricolore, oggi appannaggio di Giovanni Palomba (liste civiche), che ha deciso di non ricandidarsi, ufficialmente a causa di due procedimenti giudiziari pendenti (uno legato a un contratto a tempo determinato firmato a favore di una ex consigliera comunale chiamata ad occuparsi dell'emergenza pandemia nell'autunno 2020, l'altro per la rescissione del contratto con la ditta che si occupava della raccolta dei rifiuti e per l'affidamento dell'appalto a un'altra azienda).

Si ripresenta invece Ciro Borriello, ex sindaco dal 2007 al 2012 e dal 2014 al 2017, esperienza quest'ultima conclusa anzitempo a causa dell'arresto per presunte tangenti legate sempre al servizio di raccolta dei rifiuti. Per questa vicenda, Borriello è tuttora a processo con l'accusa di corruzione. Anche per questo, Fratelli d'Italia nelle settimane scorse gli ha negato l'appoggio: il partito di Giorgia Meloni non sarà della contesa, anche se i vertici locali hanno deciso comunque di candidarsi in liste che sostengono Borriello. L'ex sindaco può contare sul sostegno di Forza Italia, Udc e altre sei liste civiche.

Il centrosinistra, forte anche della presenza in coalizione del Movimento 5 Stelle, candida invece l'avvocato penalista Luigi Mennella, con alle spalle già diverse esperienze in consiglio comunale. In tutto undici le liste che compongono la sua coalizione: oltre a M5S e al suo partito, il Partito Democratico, Mennella è sostenuto anche da Alleanza Democratica, Sinistra Civica Ambientalista, Europa Verde e da altre liste civiche.

È un progetto totalmente civico invece quello che punta su Luigi Caldarola, consigliere comunale nelle ultime due esperienze amministrative (entrambe iniziate in maggioranza e concluse all'opposizione), che tra l'altro può contare su Free Torre, la lista che porta nella città vesuviana l'esperienza di Free Bacoli voluta dall'attuale sindaco della città flegrea Josi Gerardo Della Ragione.

Completano l'elenco dei candidati sindaco a Torre del Greco Michele Battiloro (Democrazia Cristiana) ed Eligio Poetini (Potere al popolo). (ANSA).