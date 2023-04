"Donna e", lavoro e natalità, le nostre grandi sfide

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - "Il lavoro, stabile e di qualità, è il volano per l'affermazione delle donne nella società, per sostenere la natalità e per la crescita dell'Italia e particolarmente del Sud". Lo ha detto Gabriella Peluso, rieletta all'unanimità presidente dell'Associazione culturale femminile "Donna e" che oggi si è riunita in Assemblea per rinnovare gli organismi statutari e definire il programma delle proprie attività.

"In Italià la percentuale di occupazione femminile è inferiore a quella degli altri paesi europei e nelle Regioni meridionali essa è ferma al 30% ed ancora oggi assistiamo a pesanti discriminazioni che impongono alle donne di scegliere tra lavoro e maternità", ha sottolineato Peluso, per la quale "occorre spingere sulle politiche attive per il lavoro delle donne, particolarmente nel Mezzogiorno, e porre fine alla giungla contrattuale che oggi penalizza lavoratrici e lavoratori e alimenta la denatalità, che è divenuta emergenza in Italia e necessita di una strategia economica, occupazionale e culturale".

Sarà questo uno dei primi temi che "Donna e" affronterà nel proprio programma di iniziative per l'anno in corso. Su proposta della presidente, l'Assemblea ha eletto all'unanimità anche le nuove componenti del Consiglio direttivo: Simona Romano, Raffaelina Ronghi, Paola Pugliese, Giuseppina Grasso, Chiara Cimmino, Francesca Paola Natale, Maria Flocco, Monica Cafiero, Consiglia Ponticelli, Elena De Siati, Alessia Ronghi.

"Daremo nuovo slancio alle nostre iniziative - ha concluso Peluso - perché, nonostante sia stato ormai frantumato il cosiddetto 'soffitto di cristallo', permangono, soprattutto nel Meridione, molteplici penalizzazioni del mondo femminile ed occorre lavorare ancora tanto per raggiungere altri importanti obiettivi per la valorizzazione e l'affermazione della donne in Italia e particolarmente nel Sud". (ANSA).