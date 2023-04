Calcio: Spalletti,'bene possesso palla ma ci vuole velocità'

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - "Il Verona si è sempre abbassato e in questi casi per forza devi avere una rete di passaggi corti fino a quando non si trova l'uomo libero. Il posseso palla va fatto con equilibrio. Quando riesci a trovare lo spazio e vedi la possibilità di chiudere l'azione ci vuole velocità". Luciano Spalletti è rassegnato di fronte al mezzo passo falso della sua squadra anche se non fa drammi per non essere riuscito a vincere.

"Dopodomani con il Milan - dice Spalletti ai microfoni di Dazn - bisognerà avere un po' di tutto, non solo il possesso palla. Ci vuole equilibrio, far girare la palla, essere squadra in tutto e per tutto. E quella è una qualità che si ha da squadra matura, essendo continui nell'atteggiamento". Il rientro di Osimhen ha dato forza e vigore alla squadra.

"Osimhen - osserva il tecnico - ha questa struttura che gli consente di ricevere la palla addosso o di andare nello spazio o colpire di testa. Ha un po' tutto e quando entra lui dà sempre una ventata di entusiasmo a tutta la squadra".

Un dato positivo è la pace con il pubblico del 'Maradona'.

"L'aver ritrovato il nostro pubblico - dice Spalletti - è importantissiimo. I nostri tifosi sono fondamentali. Abbiamo vinto gare fuori casa in cui era difficille vedere tifosi delle squadre avversarie. A una squadra come la nostra questa cosa dà più forza, i ragazzi si sentono sostenuti e riescono a dare il meglio di se stessi. Stasera il pubblico si è fatto sentire anche sulle perdite di tempo che come vedo fare in questo stadio non vedo da nessuna altra parte. E' il giusto incitamento a quella che è stata la conduzione di questo campionato. Bisogna lasciarsi travolgere da questa passione. Se riusciremo a fare quella cosa rimarremo sui muti di questa città, diventeremo tutti Maradona".

"E' un punto - dice Marco Zaffaroni - che vale tantissimo. E' una grande iniezione di fiducia che ci deve dare morale per il prosieguo del campionato. Avremo un finale di stagione intenso e e questo risultato ci deve dare morale". (ANSA).