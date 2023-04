Ancora violenza in un ospedale di Napoli, tre denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Ancora episodi di violenza e intolleranza in un ospedale di Napoli: è successo al Vecchio Pellegrini, nel cuore della città, dove è dovta intervenire in forze la polizia e tre persone - una coppia e il loro figlio - sono state denunciate per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono a ieri sera, quando un agente del commissariato Montecalvario in servizio presso il posto di polizia dell'ospedale Vecchio Pellegrini, è intervenuto nella zona antistante l'accettazione del Pronto soccorso da dove provenivano delle urla. Era una donna che inveiva contro il personale sanitario, colpendo ripetutamente la vetrata del box dell'accettazione, lamentando tempi troppo lunghi per la visita di suo figlio. Inutili i tentativi del poliziotto di riportarla alla calma. Anzi, la situazione è degenerata con l'arrivo del marito della donna, che insieme a questa e al figlio ha cominciato ad inveire e a spintonare l'agente. I tre - napoletani di 51, 53 e 29 anni, di cui uno con precedenti - sono stati bloccati poco dopo dai poliziotti dell' ufficio Prevenzione generale e dei Commissariati Montecalvario e Dante nel frattempo intervenuti. (ANSA).