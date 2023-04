A Pomigliano Iasevoli candidato sindaco di 'Per'

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 15 APR - Marco Iasevoli è il candidato sindaco di 'Per, per le persone e la comunità' a Pomigliano d'Arco. Il 43enne giornalista di Avvenire, fino a ieri mattina era stato indicato quale aspirante fascia tricolore della coalizione di centrosinistra formata anche da Pd e M5s, scioltasi poi nel pomeriggio. Della coalizione facevano parte anche l'associazione sociopolitica 'Per', Europa Verde e la civica 'Cittadinanza attiva Pomigliano'.

"Si va avanti a prescindere dalla sciolta coalizione - ha spiegato Iasevoli, tra i fautori dell'associazione -. Quella di Per è una lista vera, era pronta e non era giusto che non avesse la possibilità di partecipare a questa tornata elettorale. Per me era un dovere ed una responsabilità, oltre che un grande onore, mettermi a disposizione". Ex responsabile diocesano e nazionale dell'Azione Cattolica, Iasevoli è alla sua prima esperienza elettorale.

Oggi hanno annunciato che non presenteranno una propria lista alle elezioni a Pomigliano il Pd, il M5s, Cittadinanza attiva e Nuove Generazioni. (ANSA).