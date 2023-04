Ucraina:da raduno nazionale clown a Napoli appello alla pace

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - "Tutto quello che chiediamo è di dare una possiblità alla pace". Questo è l'appello, affidato ad un grande striscione multicolore, per lo stop alle armi in Ucraina, che parte dal raduno nazionale dei clown dottori volontari in corso sul lungomare di Napoli. L'edizione di quest'anno tutta rivolta all'inclusione organizzata dall'associazione 'Teniamoci per Mano Onlus' ha per titolo "Tutti per uno, escluso nessuno'' ed ha ricevuto la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

Il programma, animato da piu' di 900 clown, prevede spettacoli per tre giorni con oltre 100 spettacoli. "Tutti per uno, escluso nessuno, rappresenta per noi un vero e proprio mantra - ha spiegato Eduardo Quinto, direttore generale e Fondatore della Onlus - e abbiamo il dovere morale di restare uniti e lottare insieme per abbattere le discriminazioni, superare i limiti e arginare l'idea della 'diversità', in quanto siamo tutti diversi, ma ognuno è speciale per ciò che è".

(ANSA).