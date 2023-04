Stadio Collana: De Luca, con Corte Conti collaborazione efficace

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - "Un risultato estremamente importante" frutto di "un'efficace collaborazione tra Istituzioni". Così, in una nota di ringraziamento inviata agli inquirenti, il governatore Vincenzo De Luca, definisce l'indagine che ha visto la Regione Campania da una parte e la Procura regionale della Corte dei Conti e la Guardia di Finanza dall'altra, impegnati a fare luce sulla vicenda che ha riguardato lo stadio Collana di Napoli. Una inchiesta diretta dal sostituto procuratore Davide Vitale conclusasi con una sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, ha restituito la struttura all'amministrazione regionale. In base a una convenzione del 23 luglio 2018 alla società Giano Ssd era stato concesso l'utilizzo e la gestione per 15 anni dell'impianto sportivo del Vomero dove, molti anni fa, il Napoli disputava le sue partite di campionato. Tutto in cambio di un canone annuale di 121mila euro per i primi 8 anni incrementati di 50mila euro per i successivi 7, più l'ulteriore obbligo prestazione di effettuare lavoro di riqualificazione per circa 5 milioni di euro. Ma la Procura della Corte dei Conti ha scoperto diverse violazioni: per esempio che la Giano, inizialmente con una maggioranza "non a fini di lucro", inizialmente composta da illustri protagonisti del mondo sportivo partenopeo come Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro, si è poi trasformata in una società la cui maggioranza (95%) era invece riservata a una società di costruzioni chiaramente "a fini di lucro". Difformità sono emerse nell'assegnazione dei lavori nell'impianto sportivo e individuata, e neutralizzata, anche la condotta di un dirigente regionale il quale, è stato appurato, ha operato in maniera non trasparente come peraltro ha evidenziato lo stesso De Luca che ha fatto riferimento a "condotte non sempre univoche all'interno dell'Amministrazione".

L'esito dell'inchiesta, ha evidenziato il presidente della Regione, "ha reso possibile all'Ufficio di Gabinetto e al Commissario ad acta nominato di accertare una patente distorsione delle finalità di interesse pubblico sottese alla concessione dell'impianto e di conformare l'azione dell'Amministrazione al ripristino della legittimità e alla restituzione dello stesso a una gestione orientata a finalità sociali". (ANSA).