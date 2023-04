Seminaristi diocesi di Nola incontrano la comunità di Saviano

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - I seminaristi della Chiesa di Nola incontrano una comunità cittadina del territorio diocesano. A partire da ieri, giovedì, infatti, la Comunità vocazionale diocesana si è ritrovata a Saviano (Na) dove vivrà, fino a domenica 16 aprile 2023, alcuni momenti di dialogo e spiritualità con parrocchie, associazioni e studenti della città. Il tema del percorso sarà "Maestro dove abiti?".

«L'incontro tra i seminaristi e la comunità savianese - spiega monsignor Francesco Iannone, rettore del Seminario vescovile di Nola - vuole essere solo il primo passo di un cammino di dialogo e condivisione tra la comunità vocazionale e le realtà parrocchiali e cittadine, che mi auguro possa proseguire e intensificarsi sempre più. Il Seminario non è una sorta di accademia d'élite per futuri chierici - sottolinea ancora Iannone - ma un luogo essenziale per la vita della Chiesa e del territorio, che a tutti deve stare a cuore. Credo che oggi ci sia un grande bisogno di riscoprire la dimensione vocazionale della vita: il nostro impegno ecclesiale, professionale, politico, relazionale, non può essere frutto di estemporanee suggestioni, ma deve avere il respiro lungo della responsabilità che sgorga dall'attrazione per un grande ideale. L'impegno per diffondere questa sensibilità dev'essere di tutti: nella Chiesa, per il futuro delle comunità cristiane, e nella società, per la cura del bene comune. Voglio ringraziare il vescovo di Nola, Francesco Marino, per la premura con cui segue la pastorale vocazionale e il suo accompagnamento costante; don Paolino Franzese, del Centro diocesano vocazioni, e tutti i parroci di Saviano, assieme ai loro collaboratori, per la disponibilità e l'aiuto nell'organizzazione degli appuntamenti».

Ieri, in mattinata i seminaristi hanno incontrato i liceali dell'Iss Montalcini-Ferraris. In serata, poi, presso la parrocchia San Michele Arcangelo, dopo la celebrazione eucaristica delle 19, si è svolta un'adorazione eucaristica animata dagli adulti di Azione cattolica. Infine, presso la parrocchia Immacolata, un incontro giovani e giovani adulti. Oggi, dalle 10 alle 13, è previsto un momento di confronto tra seminaristi e liceali dell'Iss Montalcini-Ferraris. Alle 19.30, invece, la celebrazione eucaristica sarà presso la parrocchia Immacolata e a seguire si svolgerà un incontro con le famiglie savianesi. Alle 20.30, infine, presso la parrocchia San Giovanni Battista, si svolgerà una serata dedicata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, che si concluderà con un "Happy Hour". Domani, sabato 15 aprile, dalle 16 alle 19, la comunità vocazionale incontrerà i gruppi dell'Azione cattolica ragazzi delle parrocchie cittadine. Infine, domenica 16 aprile 2023, i seminaristi promuoveranno una mattinata di animazione vocazionale in tutte le parrocchie cittadine. Alle 19 la celebrazione eucaristica presso la parrocchia San Michele Arcangelo, presieduta dal rettore del Seminario vescovile di Nola, monsignor Francesco Iannone, concluderà l'iniziativa

