Quattromila studenti per l'ultima tappa di School Experience 3

(ANSA) - SALERNO, 14 APR - Si avvia alla conclusione il progetto School Experience 3, il festival itinerante, organizzato dal festival di Giffoni, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da ministero della Cultura - Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo e ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'appuntamento, che si terrà a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 17 al 21 aprile, vedrà protagonisti della quinta e ultima tappa del progetto oltre quattromila studenti delle scuole primarie e secondarie della Campania.

"School Experience - spiega Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni - è un progetto di grande respiro che ci offre l'occasione di confrontarci con migliaia di ragazze e di ragazzi di tutta Italia, di ascoltare le loro idee, i loro progetti e i loro sogni. È la conferma di un legame con il mondo della scuola che ha da sempre caratterizzato la mission di Giffoni e che continua a regalarci un'identità unica e irripetibile".

Numerose le attività previste per questa quinta tappa durante la quale saranno annunciati i lungometraggi vincitori (Feature Experience) e i cortometraggi (Short Experience) realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre ai lavori prodotti da scuole o da associazioni culturali divise per fasce d'età (Your Experience). School Experience - a cura della direttrice scientifica Antonia Grimaldi del team di Giffoni - si concluderà con la realizzazione di uno short movie pensato e interpretato dagli allievi dell'istituto comprensivo "Don Milani-Linguiti" di Giffoni Valle Piana. Il progetto sarà presentato venerdì 21 aprile alle 18. In questa occasione, saranno proiettati i lavori realizzati nel corso delle tappe precedenti e ci sarà la premiazione dei vincitori alla presenza di registi, distributori e rappresentanti del ministero. (ANSA).