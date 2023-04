'Quando il delitto viaggia online', confronto il 28 aprile

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - "Quando il delitto viaggia online: cybercrime e crimini digitali" è il tema della riunione (in modalità mista) in programma venerdì 28 aprile (ore 10) nell'ambito del ciclo di incontri su 'Giustizia, sicurezza e crimine' macroarea tematica che vede impegnati studiosi di vari atenei italiani (Annamaria Rufino, Davide Barba, Giacomo Di Gennaro, Fedele Cuculo, Sabina Curti). Il Gruppo scientifico di studi e ricerca programma incontri di approfondimento sui diversi temi. Dopo l'appuntamento del 23 marzo su Comunicazione e diritto svoltosi nella sede di Santa Maria Capua Vetere nel Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', l'incontro del 28 aprile (il sesto del ciclo) focalizzerà l'analisi sui crimini digitali. Chair sarà Sabina Curti (Università degli Studi di Perugia); parteciperanno Fabiola Silvestri (già dirigente Polizia Postale di Torino), Anita Lavorgna (Università di Bologna), Alfonso Scarano (analista indipendente). Correlatrice dell'evento in modalità blended sarà Annamaria Rufino (Università 'Vanvitelli').

"Il lato oscuro dell'agire ha trovato ampio spazio operativo nel mondo digitale. Digital harms e vulnerabilità nascoste del cyberspazio impongono riflessioni e ricerche approfondite, in grado di smascherare i pericoli dello shareting e della disinformazione on line" affermano i promotori dell'evento.

L'elenco dei reati informatici è in continua crescita: adescamenti, pedopornografia, revenge porn, sexting, riciclaggio, transazioni illegali, violazioni di vario genere.

Lo stesso Darkweb, la navigazione criptata, che dovrebbe proteggere la comunicazione legale e gli scambi leciti, è divenuto uno strumento "per commerciare prodotti illegali, realizzare traffici e scambi clandestini.E' uno dei 'paradossi digitali' prodotti dal cyberspazio".

A fronte, dunque, di un apporto innovativo in termini di mutamento sociale, i rischi per la sicurezza sono divenuti enormi. Lo spazio digitale produce vere e proprie attività criminali, da cui i cittadini non possono difendersi. "Il principale pericolo, riguarda il tema degli attacchi esterni e della 'volontarietà' della divulgazione di dati, con danni per la privacy" si afferma ancora. Rischi e pericoli che impattano sui soggetti fragili e resi ancor più fragili dall’inconsapevolezza dei rischi, una volta cooptati nelle insidie del web. L’atto volontario di accesso alimenta, appunto paradossalmente, la criminalità informatica, creando 'veli' di copertura per le reali responsabilità. Come è il caso della responsabilità bancaria nelle truffe on line. "Sofisticazione delle truffe e ingegneria manipolativa comportamentale producono macroscopici danni per i cittadini vittime. Criminalità di tipo meramente comunicativo, criminalità organizzata e transnazionale, si 'agganciano' al sistema di disseminazione di speculatori cinici e sfruttatori senza scrupoli. Sono tematiche, tutte, verso le quali c'è ancora poca attenzione, sia in senso preventivo che correttivo, che, anche per questo, rendono la società più vulnerabile e indifesa" concludono gli organizzatori dell'incontro.(ANSA).