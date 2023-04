Orchestra inclusiva dedicata a Ezio Bosso, prima esibizione

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 14 APR - Prima esibizione per l'Orchestra parasinfonica della Città di San Giorgio a Cremano (Napoli), intitolata ad Ezio Bosso, compositore e pianista prematuramente scomparso. L'orchestra formata da adulti, bambini e adolescenti molti dei quali provenienti dalle scuole del territorio, rientra nel progetto 'AMI', Attività Musicali Inclusive, nato nel 2020 da un'idea del vice sindaco Pietro De Martino e l'associazione Maria Malibran diretta da Raffaella Ambrosino e ha una forte valenza artistica e sociale. A farne parte musicisti e coristi, ragazzi diversamente abili e normodotati.

"Con questa prima esibizione in Fonderia Righetti, l'orchestra ha già dimostrato di avere grande talento e di essere un potente strumento per la formazione della persona e del cittadino, mettendo al centro le diverse abilità" ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno "L'inclinazione fortemente inclusiva è determinata proprio dalla eterogeneità dei componenti dell'orchestra e del coro: bambini, adolescenti e adulti, insieme per un progetto comune che supera le barriere e le differenze nel nome della musica dell'arte".

Un ringraziamento è stato rivolto ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori della città, alla direttrice dell'orchestra Raffaella Ambrosino e a tutti i componenti. E ancora, al maestro Massimiliano Albanese, docente del Conservatorio di San Pietro a Majella e al maestro Enzo Amato, docente dell'Istituto superiore di Napoli Margherita di Savoia. "Con entrambi" ha concluso il sindaco "abbiamo stretto un'assidua collaborazione che arricchirà ulteriormente il nostro progetto". (ANSA).