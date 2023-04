Comunali: Moderati con candidata centrosinistra a Marcianise

(ANSA) - CASERTA, 14 APR - E' ufficiale l'accordo tra i Moderati e la candidata sindaco di Marcianise (Caserta) per il centrosinistra Lina Tartaglione che, alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del nuovo sindaco potrà dunque contare anche sulle due liste ispirate dal consigliere regionale nonché presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Ecologia e Protezione Civile Giovanni Zannini, e dall'esponente politico ed ex consigliere regionale Luigi Bosco.

Con le due liste presentate dai Moderati, si amplia la coalizione su cui potrà contare la Tartaglione, che avrà il sostegno di nove liste. "Si tratta - spiega Zannini, leader dei Moderati - di un campo larghissimo di forze progressiste e moderate che punta decisamente a vincere le prossime elezioni comunali a Marcianise, guidata da Lina Tartaglione che sarà sicuramente un ottimo Sindaco". (ANSA).