Calcio:Spalletti "battendo Verona mancano 3 vittorie a scudetto"

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - "Se riusciamo a vincere domani ci mancano solo altre tre vittorie per conquistare lo scudetto. Con i tre punti domani siamo più vicini al titolo e quindi non trovo altri obiettivi in campo per pensare alla Champions di martedì".

Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match contro il Verona.

"Dentro testa e occhi - ha detto - dobbiamo avere la foto del bello che abbiamo davanti. C'è una bella partita martedì ma quella fondamentale ora è con il Verona, una squadra allenata bene, che ti viene addosso dal punto di vista fisico, ti mette a dura prova per 95', ha motivazioni a mille per la classifica che ha e ha vinto meritatamente l'ultimo match. Hanno messo in difficoltà tanti avversari come la Juventus, le insidie sono tante ma le nostre motivazioni sono molto più alte".

Spalletti pensa però anche a un po' di turn over in mezzo a due vicini match dei quarti di Champions League: "Di Lorenzo e Lobotka stanno bene entrambi - ha detto - valutando il loro motore fisico. Se si deve pensare a uno per fargli recuperare minuti è più Lobotka, poi vedremo perché anche Di Lorenzo meriterebbe di tirare un po' il fiato. Kim domani giocherà perché è squalificato in Europa. Con il Milan saremo senza Kim e Anguissa, una doppia perdita importante ma la mia squadra la conosco bene e sono sicuro che offrirà una prestazione di livello. Kvaratskhelia? Può darsi che parta dalla panchina e poi si può usare per un minutaggio ridotto durante la gara oppure no, sono valutazioni che faremo". (ANSA).