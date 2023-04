Calcio: Spalletti, "non sono contro tifosi, appello a unità"

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - "Le mie parole forti dopo Milano non sono Spalletti contro i tifosi, il mio è solo un appello per dire che ora l'unica cosa da fare è restare tutti uniti. Guidati dall'amore per Napoli e per il Napoli". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti riferendosi a quanto detto a Milano dopo la partita di Champions dove ha annunciato di voler andare via se si fossero ripetute le scene degli scontri visti in casa durante Napoli-Milan.

"Io non voglio entrare - ha detto Spalletti oggi in conferenza stampa - nel merito dei contrasti che ci sono, ma penso sia incomprensibile in questo momento togliere il supporto a un gruppo di squadra che ha fatto tanto. Abbiamo fatto grandi partite a Sassuolo e Torino per uno stadio pieno di nostri tifosi, abbiamo sempre detto che è un aiuto fondamentale avere sempre il pubblico con noi. L'anno scorso siamo stati anche giustamente contestati quando siamo usciti dalla lotta scudetto che manca a Napoli da 33 anni, ora che ci siamo vicini manca il tifo? Io non faccio valutazioni su principi e storia, ma ora so che ora è il momento di perdersi dentro l'amore per il Napoli e basta. Non ce l'ho con nessuno". (ANSA).