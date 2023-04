Botte e violenze all'ex fidanzata minorenne, arrestato

(ANSA) - BENEVENTO, 14 APR - Minacce ed abusi ai danni dell'ex fidanzata, non ancora maggiorenne, che hanno portato la ragazza a vivere in un continuo stato d'ansia. Un 20enne della provincia di Benevento è stato arrestato oggi dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip. Il giovane, ora ai domiciliari, è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di minore, atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate.

La vicenda risale al settembre scorso quando la ragazza si è presentata in questura denunciando di aver subito una violenza sessuale il giorno prima. Poi ha raccontato il resto della storia. Agli agenti - che hanno attivato il cosiddetto percorso rosa con l'ausilio di esperti in psicologia - ha riferito che dal 2020 veniva continuamente minacciata e molestata da un giovane con il quale aveva avviato una relazione: una situazione che l'aveva fatta sprofondare in uno stato di soggezione psicologica, tale da provocarle un "perdurante e grave stato di ansia e paura". La ragazza - di cui il giovane controllava i movimenti, le chat e i contenuti del cellulare - ha cominciato a temere per l'incolumità sua e dei suoi familiari, ha cambiato abitudini ed è arrivata perfino a compiere atti di autolesionismo.

Così sono scattate le indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica. Sono stati quindi acquisiti i files audio e le immagini presenti sul telefono della ragazza, i referti medici relativi alle lesioni subite e al suo stato di pressione psicologica e acquisite informazioni dalle persone a lei vicine. Gli accertamenti hanno confermato il quadro accusatorio, compresa la circostanza in cui l'indagato ha prima aggredito fisicamente la minore colpendola con schiaffi e pugni al volto per sottrarle il cellulare, poi l'ha violentata.

