Avaria a bordo, treno Circum si ferma in galleria

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Avaria a bordo e un treno si ferma in galleria. È accaduto questa mattina sulle linee Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Secondo quanto riferisce l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, il direttissimo partito da Napoli alle ore 8:00, dopo il transito a Pozzano (avvenuto intorno alle ore 8:58), si è fermato in quanto il convoglio, in doppia composizione, ha presentato un'avaria alla trazione.

"Il personale di bordo - spiegano da Eav - dopo alcuni tentativi di ripartenza, si è messo in contatto con il dirigente regolatore per ricevere disposizioni di esercizio. È stato organizzato prontamente il soccorso con un altro convoglio compatibile giunto da Vico Equense e il treno è ripartito alle ore 9:45 circa giungendo a Sorrento alle 10:07, dove è stata assicurata assistenza alla clientela. Nessun problema a bordo con i viaggiatori, che sono rimasti seduti durante il periodo di fermo". (ANSA).