Arredi collezione "Mediterranea" da Cava a salone del mobile

(ANSA) - SALERNO, 14 APR - Una collezione di arredi e complementi stampati in 3D, ispirati alle contaminazioni culturali di peculiari luoghi del Mediterraneo, come le terre siciliane; prodotti realizzati interamente nei laboratori Medaarch, che hanno sede nel Centro di Artiganato Digitale di Cava de Tirreni (Salerno), e che saranno esposti al Milano Design Week 2023 in programma dal 17 al 23 aprile. La collezione si chiama "Mediterranea", ed è il frutto della fusione tra artigianato Made in Italy, manifattura digitale e design, connubio tra la fabbricazione digitale e le tecniche di lavorazione artigianale. "Con questi prodotti - afferma Amleto Picerno Ceraso, ceo e co-founder di Medaarch - si completa la prima linea della produzione Mediterranea, in cui cerchiamo di approfondire il rapporto tra innovazione design e sostenibilità.

Artigianato e nuove tecnologie, tradizione e innovazione, culture europee e culture e mediterranee identificano quella dualità che ha guidato l'intera ispirazione progettuale, e che ci ha spinto a sperimentare il dialogo tra prodotti realizzati con nuove tecnologie e materiali più classici come legno, stoffa e vetro. Un concetto che abbiamo voluto rendere palese anche con la produzione dei nuovi pezzi alludendo ad iconografie culturali facenti parte della nostra identità che dialogano con forme e funzioni nuove". I nuovi prodotti della linea saranno presentati in anteprima al Salone del Mobile di Milano dal 18 al 23 aprile (padiglione 18), all'interno dello spazio espositivo di Design Italy. Medaarch sarà presente anche al Fuorisalone in due location prestigiose, tra cui la mostra di Ro Plastic Prize 2023, contest internazionale dedicato al design e al riciclo, l'azienda campana racconterà inoltre alcuni pezzi cult della linea Mediterranea, grazie a cui è risultata finalista nella sezione "Arte e Design da collezione", come il trittico Lissa, formato da due poltrone e dal coffee table in plastica biodegradabile. (ANSA).