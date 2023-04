A Sorrento secondo week end con targhe alterne

(ANSA) - SORRENTO, 14 APR - Secondo week end in penisola sorrentina con le targhe alterne. Provvedimento limitato fino al 31 maggio ai fine settimana tra il venerdì e la domenica, oltre a festivi e prefestivi. Poi dal 1° giugno al 30 settembre le limitazioni scatteranno tutti i giorni, compresi i feriali.

Il meccanismo prevede che nei giorni con data pari possano transitare le auto con targa dispari e viceversa. Le targhe alterne sono state istituite allo scopo di alleggerire il peso del traffico durante i mesi estivi nel comprensorio che va da Vico Equense a Sorrento e che interessa la statale 145 tra l'imbocco sul versante stabiese della galleria Santa Maria di Pozzano e Sorrento, nella fascia oraria 8-19.

Molte le categorie esentate. Innanzitutto i residenti ed i veicoli a due ruote. Poi le auto con permesso disabili, bus di linea e turistici, ma anche taxi ed Ncc. Nessun divieto neanche per i lavoratori occupati presso aziende della zona che devono documentare il proprio rapporto e per gli autotrasportatori con mezzi fino a 3,5 tonnellate di portata.

Esclusi anche i clienti di strutture ricettive che attestino l'avvenuta prenotazione ed i partecipanti ad eventi i cui nominativi dovranno essere consegnati almeno 5 giorni prima al comando della polizia municipale del comune dove ha sede la struttura che ospita il battesimo, la prima comunione o il matrimonio. Esclusi, infine, i mezzi intestati a enti, società ed aziende che erogano servizi pubblici. (ANSA).