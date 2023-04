'Il Teatro Cerca Casa' fa tappa a Portici con due spettacoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - "Il Teatro Cerca Casa" di Manlio Santanelli, la rassegna di spettacoli itineranti negli appartamenti privati, per due venerdì si accomoda in due salotti di Portici (Napoli). Domani, 14 aprile, alle 19, tocca a 'Io sono l'altro' diretto e interpretato da Gioia Miale con Alberico Lombardi, accompagnati al piano e alla chitarra dal maestro Sergio Mautone. Il 21 aprile alle 20:30 arriva Antonella Morea con 'La Rossa-Omaggio a Milva' di Gianmarco Cesario, accompagnata al piano dal maestro Vittorio Cataldi.

"Il Teatro Cerca Casa - spiega il drammaturgo Santanelli, che l'ha ideato undici anni fa - è una occasione, una opportunità per il teatro stesso e per gli spettatori di sperimentare una dimensione diversa di fruizione di una performance dal vivo, animata da attori, drammaturghi e operatori culturali del settore. L'iniziativa intende conciliare l''intimità' propria di una casa privata con il 'teatro' nel suo significato più antico e veritiero, senza mancare di lasciare spazio anche alla musica (con o senza accompagnamento in prosa) e a nuovi autori che si apprestano per la prima volta a calcare le tavole di un palcoscenico (in questa occasione 'casalingo')".

La modalità scelta per realizzare "Il Teatro Cerca Casa" è quella di creare una rete, che negli anni si è allargata sempre di più, per consentire agli spettacoli di andare in tournèe presso tanti e diversi appartamenti-teatro, così di incontrare ogni volta un pubblico nuovo.

Per assistere alle messinscene è necessaria la prenotazione ai numeri 3343347090, 081 5782460, oppure attraverso la compilazione del form presente sul sito ufficiale. Una volta prenotato, verrà comunicato l'indirizzo dell'appartamento che ospita lo spettacolo. (ANSA).