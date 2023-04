Gdf scopre deposito di oltre 55mila scarpe contraffatte

(ANSA) - CASERTA, 13 APR - Oltre 55mila scarpe "made in China" ma con disegni e loghi contraffatti di noti brand del settore (Mou, Birkenstock, Dr Martens, Gucci, Elisabetta Franchi, Smile, Amneh Muaddi, Supreme e Givency), sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un grande magazzino di San Nicola la Strada (Caserta) gestito da un cittadino cinese, che portava avanti il business illecito attraverso una società avente sede legale a Napoli.

L'uomo è stato denunciato. Il deposito abusivo è stato scoperto dai finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca, che hanno notato attorno al magazzino un intenso via vai di mezzi commerciali e hanno fatto irruzione scoprendo le migliaia di scarpe con marchio falso che avrebbero fruttato un guadagno illecito di oltre un milione di euro. (ANSA).