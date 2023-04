De Laurentiis a tifoso,ora venite allo stadio a sostenere Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - "Siamo così forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora squadra, ora calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rispondendo a una telefonata di un tifoso degli azzurri che l'ha registrata e messa su Tik Tok.

La telefonata, confermata da fonti del Napoli, parte con un commento sul ko di Milano in Champions League, ma si allarga anche al bisogno del Napoli di tifosi dagli spalti dopo il silenzio del match di campionato contro i rossoneri che vinsero 4-0 al Maradona. Nel pomeriggio è in programma a Roma un incontro tra il patron del Napoli, il sindaco Manfredi e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi per l'organizzazione in sicurezza dei festeggiamenti del prevedibile scudetto azzurro.

Nella telefonata De Laurentiis parla anche dell'arbitraggio di ieri sera a San Siro: "Questo è il calcio - ha detto - e questa è la Uefa. Noi siamo contro la Uefa e contro la Fifa e quindi è giusto anche". (ANSA).