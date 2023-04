Danni ad ambulanza: secondo episodio in pochi giorni

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 13 APR - L'ambulanza danneggiata ieri sera a Portici (Napoli) è della Croce Rossa Italiana Comitato locale di Ercolano. I volontari avevano da poco prestato un intervento in via Marconi nell'area mercatale e, una volta a bordo dell'ambulanza parcheggiata in piazza San Ciro, stavano per rientrare all'Ospedale Maresca a Torre del Greco (Napoli). Ad un tratto due persone a bordo di scooter hanno lanciato un sampietrino che ha danneggiato il finestrino posteriore lato passeggero e la fiancata del veicolo. Per fortuna non c'è stata alcuna conseguenza per l'autista e l'infermiere.

E' il secondo episodio di violenza ai danni del personale del Comitato locale Cri di Ercolano: lo scorso 26 marzo una persona, per motivi da chiarire, ha provocato seri danni ad ambulanza e bus parcheggiati nel piazzale della Circumvesuviana Scavi.

Entrambi i mezzi sono utilizzati per il Trasporto Infermi e in supporto alle persone diversamente abili. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri della Tenenza di Ercolano. (ANSA).