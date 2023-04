Danni ad ambulanza: Caramiello (M5S) situazione insostenibile

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 13 APR - "Continua ad esserci nell'area vesuviana un problema di sicurezza". A dirlo è il deputato M5S Alessandro Caramiello, a proposito dell'episodio avvenuto ieri sera a Portici (Napoli) ai danni di un'ambulanza in sosta. "Ho depositato un'interrogazione tempo fa per chiedere più uomini e mezzi al Commissariato di Polizia Portici - Ercolano, dal momento che la Polizia di Stato deve provvedere a monitorare due città che insieme contano più di 100mila abitanti. Dobbiamo constatare che anche ieri due persone avrebbero lanciato una pietra contro un'ambulanza in sosta danneggiando il finestrino posteriore lato passeggero. Speriamo che vengano individuati dalle forze dell'ordine. Ho già sollecitato il Ministro dell'Interno, avendo avuto contatti e incontri con Prefetto e Questore, ma la situazione nell'area vesuviana e prettamente nei comuni di Portici ed Ercolano sta diventando insostenibile". (ANSA)