Danneggiata da un incendio una paninoteca a Castellammare

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - Questa notte i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele 37 per un incendio. Le fiamme hanno avvolto la serranda di una paninoteca. Annerite anche le pareti esterne del locale. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Nessuna pista esclusa (ANSA).