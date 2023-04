A Scampia 900 dosi nel sottosella di uno scooter

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - Un deposito per la droga. Su due ruote.

Questo l'ingegnoso stratagemma ideato da un 28enne di Scampia, nato a Bologna, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella lo hanno osservato a lungo. Dalla strada fino ad uno scooter a prima vista abbandonato. Più volte, in un andirivieni sospetto.

I militari hanno aspettato il momento giusto e lo hanno bloccato mentre recuperava alcune dosi dal sottosella della moto. Un veicolo risultato anche provento di furto al cui interno erano stoccate centinaia di dosi, 903 per la precisione. Cocaina, crack, eroina, marijuana e cobret. Stupefacenti per qualsiasi richiesta del mercato.

Il 28enne è finito in manette, la droga sotto sequestro. In attesa di giudizio è ora in carcere. (ANSA).