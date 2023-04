A San Pietro a Majella le due facce del romanticismo tedesco

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - La rassegna "I concerti de Conservatorio 2023" al Conservatorio di San Pietro a Majella, a Napoli riprende con un omaggio al Romanticismo tedesco: domani, venerdì 14 aprile, la sala Scarlatti ospiterà un'esibizione dedicata a Felix Mendelssohn e Robert Schumann che vedrà la partecipazione dell'Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella, diretta da Giorgio Proietti, e del violoncellista Luca Signorini. Il concerto metterà a confronto i due compositori riproponendone alcune delle pagine più significative. Di Mendelssohn, saranno eseguite l'ouverture "Le Ebridi" Op. 26 e la Sinfonia n. 4 in la maggiore Op. 90, nota come Italiana, due opere che evidenziano la sua ispirata vena melodica e la grande abilità nell'arte dell'orchestrazione. Di Schumann, invece, sarà eseguito il Concerto per Violoncello e Orchestra Op. 129, composizione che, a metà '800, segnò una ripresa di interesse verso il repertorio per violoncello e orchestra. Intitolato "Mendelssohn/Schumann: due facce del Romanticismo", il concerto avrà inizio alle ore 18.00 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (ANSA).