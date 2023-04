Turismo: 'Prendi Nota Napoli', nasce l'App in musica

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Si chiama 'Prendi nota - Napoli' la prima App gratuita che offre un'audioguida bilingue dedicata alla città partenopea e ai suoi luoghi da scoprire attraverso la storia musicale, dal Rinascimento alla canzone popolare, secondo percorsi tematici narrati e musicati dalla grande Library generata in 25 anni di attività da Pietà dei Turchini.

Disponibile per Play Store e Apple Store dal 15 aprile il Progetto è co-finanziato con i fondi POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ed è a cura di Fondazione Pietà de' Turchini e Sviluppo Pynlab.

L'impegno di Pietà dei Turchini per far conoscere la bellezza di Napoli e l'importanza che la musica si tramuta quindi in un innovativo prodotto digitale che consentirà di passeggiare per la città seguendo gli infiniti e complessi intrecci di musica, arte, architettura, letteratura, percorrendo sentieri tematici con ampio corredo di foto, video, dettagliate spiegazioni e ovviamente una playlist specifica. (ANSA).