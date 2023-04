Truffa ad anziano, due arrestati a Benevento

(ANSA) - BENEVENTO, 12 APR - Due persone, residenti nel Napoletano, un quarantenne ed un ventenne, sono state arrestate dagli uomini della Squadra Mobile di Benevento per truffa aggravata e rapina aggravata in danno di una persona anziana.

Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal gip del Tribunale di Benevento, al termine delle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica.

I due presunti truffatori, ora finiti ai domiciliari, con la solita tecnica del 'nipote' in difficoltà, sono riusciti a farsi consegnare la somma di tremilasettecento euro. (ANSA).