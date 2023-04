Rocco Hunt, al via l'8 luglio il Summer Tour 2023

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Dopo le due speciali serate 'L'ammore overo - una notte fantastica', il concerto evento ideato da Alessandro Siani all'Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6 luglio, partirà l'8 luglio il Summer Tour 2023 di Rocco Hunt.

Prodotto da ColorSound, il tour arriverà sui più importanti palchi estivi e Rocco Hunt, accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria), promette di far cantare e ballare il pubblico con una scaletta che spazierà dai suoi brani di repertorio alle più recenti hit multiplatino. Non mancheranno sorprese, brani inediti e l'ultimo singolo 'Non litighiamo più', scritto con la collaborazione di Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che lo ha anche prodotto.

Questo il calendario, in aggiornamento: 5 luglio - Napoli - Arena Flegrea; 6 luglio - Napoli - Arena Flegrea; 8 luglio - Este (Pd) - Arena Castello Carrarese; 20 luglio - Valmontone (Vt) - Valmontone Outlet; 21 luglio - Molfetta (Ba) - Banchina San Domenico; 07 agosto - Cinquale (Ms) - Arena Della Versilia; 12 agosto - Isola di Capo Rizzuto - Porto Turistico Le Castella; 17 agosto - Catania - Villa Bellini; 18 agosto - Palermo - Cantieri Culturali alla Zisa; 19 agosto - Noto (Sr) - Scalinata; 21 agosto - Diamante (Cs) - Teatro dei Ruderi; 23 agosto - Pescara - Teatro D'Annunzio. (ANSA).