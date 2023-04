Questore Salerno, reati in lieve calo e più controlli

(ANSA) - PADULA (SALERNO), 12 APR - "Nel Salernitano il bilancio è soddisfacente: i reati sono lievemente diminuiti e, al tempo stesso, abbiamo incrementano i controlli anche per aumentare la percezione della sicurezza". Lo ha detto il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, alla cerimonia per il 171/o anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato tenutosi a Padula, nella Certosa di San Lorenzo.

Molte le persone presenti per celebrare la ricorrenza, nella corte esterna del monumentale complesso certosino, patrimonio Unesco. La cerimonia si è conclusa con la consegna degli encomi ai poliziotti che si sono distinti in servizio.

"Occorre aumentare gli organici della Polizia sul nostro territorio", ha concluso il questore Conticchio, aggiungendo che "si è al lavoro per aprire il commissariato ad Agropoli".

(ANSA).